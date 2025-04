Reprodução Cinegrafista cai em buraco ao vivo durante reportagem no Rio Grande do Sul

Um cinegrafista da TV Pampa, afiliada do SBT no Rio Grande do Sul, caiu em um buraco enquanto gravava uma reportagem em Gravataí. O caso ocorreu durante a denúncia de moradores sobre a falta de manutenção na via. O profissional não sofreu ferimentos graves.

A queda aconteceu enquanto a repórter explicava os perigos do buraco. "Ai, o Dudu caiu. Ai, ai, ai. Ai, tá tudo bem? Vamos ver. Opa. Tá bem? Viu, tá vendo? A gente tá falando do buraco, cara. Exato. Meu Deus do céu", reagiu ao vivo. Em seguida, reforçou a preocupação com a segurança dos moradores, especialmente idosos.

A reportagem mostrou que o buraco começou pequeno, mas cresceu ao longo do tempo. Moradores informaram a prefeitura sobre o problema, mas nenhuma solução foi apresentada. "Aqui que o idoso caiu também. Agora o Dudu, felizmente, é um rapaz saudável, jovem, tá bem, tá inteiro. Só esfolou a cabeça, não, tô brincando", disse a jornalista, tentando amenizar a situação.

A cratera já compromete a rotina da vizinhança. Segundo o relato, um morador não consegue mais estacionar o carro na garagem. Outra moradora teme que a estrutura de sua casa seja afetada. "O tempo foi passando. Eles avisaram a prefeitura, a prefeitura não fez nada e aí o buraco foi aumentando", afirmou a repórter.

Veja o vídeo