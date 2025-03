Vitor Alves Idosa fugiu de drone e disse ''fim do mundo''









Imagens que circulam nas redes sociais , mostram a agricultora Joana Coelho, de 90 anos, fugindo de um drone em meio a uma plantação em Juazeiro do Norte, Ceará.

Assustada, ela tenta de todas as formas "espantar" o equipamento. Ela acena com um chapéu de palha na direção do drone, se esconde atrás de uma árvore, corre em meio à plantação e até chega a fazer o sinal da cruz e se benzer, antes de tentar dispersar o aparelho voador usando uma folha de palmeira. "Fim do Mundo", chegou a cogitar a idosa.

O que dona Joaninha não poderia imaginar é que tudo não passou de uma "pegadinha" do neto, Vitor Alves, que planejou com um primo realizar a brincadeira com a avó. Vitor contou ao iG que a idosa tem medo de coisas do outro mundo, e quando era pequena ouvia da mãe que um dia ia ver essas coisas estranhas acontecer. "Só contei a verdade quando chegamos em casa. Expliquei o que era um drone, e que tudo não passava de uma brincadeira. Começamos a rir juntos, quando ela disse que achava ser um besouro gigante.''

Vitor Alves Joana Coelho e o neto, Vitor





O vídeo já passa das 10 milhões de visualizações nas redes sociais, onde os netos mantêm uma conta para publicar o cotidiano de Dona Joaninha, como a cearense gosta de ser chamada. "Ela correu, tentou bater no drone, e foi engraçado. A gente não fez esse vídeo de forma de trazer visualização, de trazer fama. Os vídeos dela são todos aleatórios, porque ela é única. Todo mundo gosta dela, ela é um ícone lá no sítio", conta o neto.

Confira o vídeo: