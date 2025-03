Fernando Maia/Riotur Carnaval carioca.





A apuração dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro acontece nesta Quarta-Feira de Cinzas (05), às 16h, na Praça da Apoteose .

A leitura dos votos será transmitida ao vivo pela Globo e pelo streaming Globoplay . Também é possível acompanhar os resultados em tempo real pelo Portal iG .

As escolas são avaliadas em nove quesitos: alegoria, bateria, evolução, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, enredo, harmonia, samba-enredo e fantasia.

Cada quesito recebe notas de quatro jurados , sendo que a menor nota é descartada. As seis escolas com as maiores pontuações voltam à Avenida Marquês de Sapucaí para o desfile das campeãs no sábado (08).

No Carnaval 2025 , 12 escolas disputam o título no Grupo Especial do Rio de Janeiro : Unidos de Padre Miguel, Beija-Flor, Salgueiro, Grande Rio, Unidos da Tijuca, Imperatriz, Mocidade, Portela, Vila Isabel, Mangueira, Paraíso do Tuiuti e Viradouro.

Ganhadoras dos últimos desfiles

Em 2024, a Viradouro conquistou o título de campeã do grupo especial, após uma apresentação impecável que retratou o tema "Arroboboi, Dangbé", que contou a história das guerreiras Mino, do reino Daomé, atual Benin.

Em 2023, a Imperatriz Leopoldinense levou a melhor, com o enredo " O aperreio do cabra que o Excomungado tratou com má-querença e o Santíssimo não deu guarida", contando histórias sobre a vida e morte de Lampião, inspirada na literatura de cordel.

Já em 2022, a Grande Rio brilhou com uma homenagem ao orixá da comunicação para combater racismo religioso contra cultos de matriz africana por meio do enredo “Fala, Majeté! Sete chaves de Exu”.