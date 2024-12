Reprodução/Instagram Teatro Ágora

Na tarde desta quinta-feira (12), um desabamento ocorreu no canteiro de obras da futura estação Bela Vista, da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo, localizada na Rua Rui Barbosa. O acidente foi causado pelo solapamento parcial do solo durante a passagem da tuneladora, equipamento utilizado na escavação dos túneis. Parte da estrutura desativada de um teatro próximo ao local foi atingida. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve registro de feridos.

A concessionária Linha Uni, responsável pelas obras, explicou em nota que "A equipe técnica está no local para avaliar a situação. Não há risco para a população, e ações estão sendo tomadas para minimizar os impactos à comunidade", informou a empresa.

O desabamento gerou preocupação na vizinhança, mas os diretores do Teatro Ágora, Sylvia e Celso Frateschi, garantiram nas redes sociais que a situação está sob controle: "O susto foi grande, mas está tudo controlado. Estamos bem! Muito obrigada por toda solidariedade."

Sobre a Linha 6-Laranja

A Linha 6-Laranja ligará a Brasilândia, na Zona Norte, à estação São Joaquim, no Centro, com 15 estações e conexões estratégicas com outras linhas do metrô e da CPTM. O projeto, com 58% de avanço, tem entrega parcial prevista para 2026 e completa em 2027. O empreendimento promete reduzir o tempo de viagem de até 1h30 para cerca de 23 minutos, beneficiando mais de 630 mil passageiros diariamente.