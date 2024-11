Reprodução/redes sociais Sydney White





Uma mulher viralizou nas redes sociais ao revelar que vive com uma farpa no olho há 10 anos. Sydney White , de 27 anos, afirma que, embora o fragmento não cause dor, ele dá uma sensação de “arranhão”. Mesmo assim, ela ainda não optou pela extração. Recentemente, ela compartilhou um vídeo dessa situação no TikTok , onde a publicação já acumula mais de 422 mil visualizações.

"Eu estava passeando com minha família quando o guia turístico apontou para algumas obras no prédio", contou Sydney, que é de North Idaho, ao site 'What's The Jam'. “Quando olhei para cima, senti uma dor intensa no olho esquerdo que não passava. Foram necessárias algumas semanas para a dor e a vermelhidão diminuírem, mas quando finalmente pude observar meu olho, vi o que era — uma pequena farpa havia caído no meu globo ocular”.

Segundo Sydney, a farpa está presa na esclera, a parte branca do olho, muito próxima da íris, que é a parte colorida.

Ela ainda comentou que, ocasionalmente, sente um incômodo, especialmente ao pressionar a pálpebra sobre o local onde está a farpa. "Se um oftalmologista tivesse me dito para removê-la, eu teria feito isso. Acredito que haja um risco de infecção se eu tentar removê-la, mas também pode haver risco para minha visão", explicou.

No vídeo, Sydney aproxima a câmera de seu olho, onde é possível ver a farpa presa. Ela legendou o clipe com a frase: “Ei, seus olhos têm um pouco de madeira neles.”

Apesar de relatar que o incidente aconteceu durante uma visita ao Harry Potter World, Sydney não fez comentários negativos sobre o local.

O vídeo acumulou mais de 27,3 mil curtidas e 140 comentários. Entre as reações, alguns internautas brincaram com a situação, enquanto outros compartilharam experiências semelhantes.

Um dos comentários dizia: “Garota, isso é sua varinha mágica.” Outro usuário acrescentou: “Ok, você vai nos contar por que ainda tem isso aí?”

Outros relatos incluíam experiências parecidas, como um usuário que contou que a mãe dele tem um pedaço de metal no olho há 30 anos, resultante de um acidente com fogos de artifício, e os médicos decidiram não removê-lo pois o olho cicatrizou ao redor do objeto.

A história curiosa de Sydney White atraiu atenção e comentários de pessoas que se identificaram com sua situação incomum.