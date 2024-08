Montagem/portal iG Dhiovanna Barbosa, de 22 anos, é a irmã caçula de Gabigol, que atualmente tem 27 anos





Dhiovanna Barbosa , de 22 anos, surpreendeu os seguidores ao radicalizar no visual. A influenciadora, que é irmã do jogador de futebol Gabriel Barbosa , mais conhecido como Gabigol , revelou seu novo corte de cabelo nesta terça-feira (15) através do Instagram. Ela optou por um estilo bem curtinho e, com bom humor, comentou: “Agora vocês podem dizer que eu tô a cara do meu irmão”.

A transformação de Dhiovanna não passou despercebida, e rapidamente seus seguidores começaram a comentar sobre a semelhança com Gabigol. Alguns até brincaram chamando os dois de gêmeos nas mensagens diretas do Instagram.

Veja galeria de fotos



No final de julho, Dhiovanna enfrentou um momento de grande tristeza com a perda de seu cachorro, Pitter. Ela compartilhou uma emocionante homenagem ao animal de estimação nas redes sociais.

"Saiba que eu te amei absurdamente desde o primeiro dia que ganhei você. Você foi meu primeiro sonho realizado. Me perdoa por não ter ficado ao seu lado essas últimas semanas, mas eu sei que você se despediu de alguma forma de mim porque eu te senti vivo em mim esses últimos dias. Eu recebi teus sinais de longe", escreveu a influenciadora, emocionando seus seguidores.