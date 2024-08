Reprodução/Globo Poliana Abritta se emociona ao falar sobre acidente de avião em Vinhedo





Durante a exibição do programa 'Fantástico' deste domingo (11), da TV Globo, a apresentadora Poliana Abritta se emocionou e chorou ao falar sobre as crianças que morreram no acidente aéreo em Vinhedo (SP).

"(Suspiro). Duas crianças estavam entre as vítimas. Liz ia passar o dia dos pais em Florianópolis... desculpa. E Joslan estava com a mãe e com a avó a caminho da Venezuela, país de origem da família. Desculpa", disse Poliana, sem conseguir conter as lágrimas.

Liz é filha de Adriana Ibba, jornalista que faz parte do Grupo Catve de Comunicação. A menina, que tinha 4 anos, estava com o pai no voo de Cascavel com destino a São Paulo.

Joslan Perez, de 5 anos, iria para a Venezuela com a família para fazer os documentos, seguindo para a Colômbia para encontrar outros parentes.

Até o fim da tarde de sábado (10), 50 dos 62 corpos haviam sido resgatados dos escombros. Durante o dia, 17 famílias das vítimas foram acolhidas no auditório do Instituto Oscar Freire, localizado próximo ao Instituto Médico Legal (IML) em São Paulo.



As autoridades estão concentradas na coordenação dos esforços de resgate e na assistência às famílias afetadas. A investigação do MPT buscará não apenas esclarecer as causas do acidente, mas também garantir que medidas sejam implementadas para evitar tragédias semelhantes no futuro.

