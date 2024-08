Reprodução Jorge Ávila e fã em cima do palco





O cantor mexicano Jorge Avila, do grupo Los Avila, agiu rapidamente para salvar uma fã que acabou sendo atingida por um jato de fogos de artifício durante um show. O incidente ocorreu durante um show em Viesca, a oeste de Monterrey, no México, no último sábado (03).

A jovem, tomada pela emoção, subiu ao palco para cumprimentar o grupo Los Ávila.No entanto, em um momento de descontração, foi atingida por um jato de faíscas de um dos fogos de artifício do show.

O vídeo mostra a mulher no palco enquanto as chamas queimam parte de seu vestido, o ombro e o cabelo.Desesperada, ela corre até o cantor, agitando os braços e tentando apagar as chamas em sua pele.

O vocalista ajuda a apagar o fogo, e uma nuvem de fumaça surge das roupas queimadas.Ela se vira para o cantor com um sorriso quando o vídeo termina. A mulher não sofreu ferimentos e logo voltou para o meio da multidão para assistir ao restante do show.

'Los Ávila' é uma banda tradicional mexicana de San Luis Potosí, conhecida por sucessos como ‘Tonto mi corazón’, ‘Ni más rico ni más pobre’ e ‘Por un Caminito’.



Veja vídeo





