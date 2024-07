Cobra Team Tobey Maguire e Vittoria Ceretti





Tobey Maguire, estrela do filme “Homem-Aranha”, foi visto passeando de jet ski com o amigo Leonardo DiCaprio e a namorada do ator, Vittoria Ceretti, em um dia ensolarado em Portofino, na Itália, nesta terça-feira (30).

A modelo italiana, de 26 anos, exibiu um grande sorriso enquanto Maguire conduzia a embarcação. Ambos, Maguire e Ceretti, usavam coletes salva-vidas durante a excursão.

O ator, segundo a imprensa americana, parecia estar aproveitando seu tempo com a parceira de DiCaprio — embora ele também tenha deixado o casal aproveitar algum tempo a sós.

DiCaprio, que assim como Maguire tem 49 anos, foi visto abraçado com sua namorada em um sofá no convés do barco enquanto aproveitavam o sol. O astro de 'Titanic' estava sem camisa e usava uma bermuda preta.

Ceretti parecia animada enquanto conversava com seu namorado, que é 23 anos mais velho que a modelo. Em um dos alegres momentos, a italiana até ousou pular do megaiate direto na água.

DiCaprio e Maguire são amigos íntimos desde a infância. Eles co-estrelaram vários projetos juntos, incluindo o filme de 1993 “Despertar de um Homem”, bem como “Don Plum” de 2001 e “O Grande Gatsby” de 2013.

Nos anos 90, os melhores amigos eram famosos por fazer parte de um grupo chamado “Pussy Posse”, que supostamente incluía David Blaine, Jay Ferguson, Josh Miller, Ethan Suplee e Scott Bloom.

Embora DiCaprio seja conhecido por ter casos com mulheres de 25 anos ou menos, com exceção de seu relacionamento casual com Gigi Hadid de 2022 a 2023, ele sinalizou que as coisas com Ceretti eram bastante sérias.

Ceretti chamou a atenção no início deste mês quando foi vista envolvida em uma sessão de fotos sensuais com Theo James para uma campanha da Dolce & Gabbana.