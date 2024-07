Reprodução Rihanna levanta saia e exibe calcinha em rua movimentada de Nova York





A cantora Rihanna surpreendeu os fãs ao exibir, de maneira intencional, sua calcinha em uma movimentada rua de Nova York, mostrando seu novo visual e um pouco de sua intimidade.

Rihanna postou o vídeo no Instagram e no X, anteriormente conhecido como Twitter. A cantora de "Diamonds" usava uma camiseta azul oversized com botões, sutiã preto, saia xadrez marrom e tênis pretos.

Ela brincou na legenda sobre ter perdido a chance de entrar em forma para o verão após dar à luz seu segundo bebê com A$AP Rocky em agosto de 2023.

"Já que claramente não vou conseguir minha barriga de tanquinho até o próximo verão, mudei minha meta de verão para combinar meus sapatos com minha calcinha!" ela legendou o vídeo.

Veja galeria de fotos



Em março, fãs da cantora especularam que "viram" uma barriga de grávida enquanto Rihanna se apresentava na festa de pré-casamento de um bilionário indiano.

No entanto , Rihanna confirmou em uma entrevista em junho ao Entertainment Tonight que não está grávida. Apesar da revelação, Rihanna afirmou que tem vontade de ter mais filhos no futuro.