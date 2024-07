Reprodução/Instagram Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda cobram indenização de R$ 200 mil a influenciadora





O cantor Zezé Di Camargo e sua esposa, Graciele Lacerda, ingressaram na Justiça contra a influencer Vanessa de Oliveira, que comercializa nas redes sociais um curso voltado para melhorar a autoestima e os relacionamentos de mulheres. O casal solicita uma indenização de R$ 200 mil por danos morais.

O processo está em andamento no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). De acordo com a pesquisa pública, a ação foi iniciada em 11 de julho. No pedido, Zezé e Graciele alegam que suas imagens são usadas como exemplo na divulgação do curso "Segredo das Amantes", com insinuações sobre a vida privada do casal.

Veja galeria de fotos



Igor Camargo fala de decisão da Justiça favorável a Graciele Lacerda em briga familiar Reprodução/Divulgação Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo votando nas eleições Reprodução/Instagram - 02.10.2022 Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda no luxuoso Faena Hotel Buenos Aires Reprodução/Instagram Graciele Lacerda e Zezé di Camargo em avião que partia para Miami, onde o cantor fará uma apresentação de Réveillon. Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial 31.12.2022 Graciele Lacerda revela motivo de não casar com Zezé Di Caargo Foto: Reprodução/Instagram Graciele Lacerda Divulgação Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo comentaram entrada de Wanessa Camargo no 'BBB 24' Reprodução/Instagram - 06.01.2024 Zezé passou o Natal com Graciele Lacerda Reprodução/Instagram Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda estão processando uma página no Instagram Reprodução/Instagram Marca suspende parceria com Graciele Lacerda em meio à briga com filhos de Zezé Di Camargo Divulgação Graciele Lacerda quebra silêncio sobre criação de perfil fake Reprodução/Instagram Zezé e Graciele revelam data do casório Reprodução/Instagram Zezé Di Camargo e noiva, Graciele Lacerda Reprodução/Instagram Graciele Lacerda Divulgação





Segundo o sertanejo e sua esposa, as afirmações feitas pela influenciadora estão difamando sua honra e reputação, sendo utilizadas para atrair consumidores ao curso de Vanessa. Além da indenização, o casal solicitou que o Facebook suspenda os anúncios do curso que os mencionam.

No dia 15 de julho, a Justiça negou o pedido do casal. De acordo com os autos, o juiz argumentou que Zezé e Graciele são figuras públicas e frequentemente têm sua vida pessoal exposta na mídia, tornando a intimidade do casal um tema de amplo debate público.

Além disso, o juiz destacou que a situação não apresenta perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não justificando o pedido de urgência. Ao portal G1, os advogados Matheus Pupo e João Mazzieiro, representantes do casal, afirmaram que a decisão foi equivocada e que já apresentaram recurso.