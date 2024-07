Reprodução Integrantes da banda Kiss of Life





Novo fenômeno da música coreana, a banda Kiss of Life ganhou voz também no programa 'Fantástico', da TV Globo, e arrasou com os corações dos fãs espalhados pelo Brasil.

Em um momento cômico, Belle e Natty, duas das quatro integrantes da banda sul-coreana, se arriscaram no português com alguns trechos da música 'Voando pro Pará', da cantora Joelma.

Na primeira tentativa, Natty acabou falando "Cacacá" no lugar de 'Tacacá' na frase 'Eu vou tomar um tacacá'. A dificuldade em falar português acabou deixando o momento descontraído e gerando risadas entre as meninas.

Conheça as integrantes da banda



A brincadeira do 'telefone sem fio' continuou com Natty tentando pronunciar a palavra 'paralelepípedo', mas sem sucesso. "Palalelepípelo", tentou a sul-coreana. Quando uma delas acertava, todas falavam "boa", brincando com a língua portuguesa e comemorando o acerto da companheira. "O português é sexy, é uma língua muito quente. Eu adoraria aprender", afirmou Julie, outra integrante da banda.

Além de Belle, que é a vocalista principal, a banda é composta por Natty, Julie e Haneul. O grupo já recebeu diversas indicações para prêmios desde sua estreia na indústria da música, e cresceu exponencialmente nos últimos meses no Brasil.

Veja vídeo



