Reprodução/Globo Poliana Abritta se aventura na trend do 'Asoka makeup'





Poliana Abritta, apresentadora da TV Globo, foi um dos nomes mais comentados das redes sociais neste final de semana após se aventurar na trend de maquiagem indiana 'Asoka makeup'.

Enquanto dominava as transições com poses e danças diferentes, a jornalista também abria mais um quadro do programa 'Fantástico', exibindo uma reportagem sobre 'O casamento indiano do século'. A performance viralizou na web e rendeu diversos elogios à apresentadora.

Veja galeria de fotos

Poliana Abritta Reprodução Poliana Abritta Reprodução A jornalista é mãe de trigêmeos Reprodução Poliana e Ernesto Pagglia na apresentação de 'Globo Mar' Reprodução A jornalista substituiu Christiane Pelajo nas férias da âncora do 'Jornal da Globo' Reprodução Poliana Abritta no 'Jornal da Globo' Reprodução Poliana Abritta já foi repórter em Brasília, onde mora Reprodução Poliana Abritta no 'Globo Mar' Reprodução Ela também já comandou as edições de sábado do 'Jornal Hoje' Reprodução Poliana Abritta Reprodução





"Ela é tão boa em tudo que se propõe a fazer", dizia um dos comentários. "Nunca imaginei vê-la assim. Eu amei", escreveu outro usuário.

Para gravar todas as cenas e formar a trend, foi necessário uma equipe com cerca de oito pessoas, em um processo que durou mais de seis horas.

A tendência dos vídeos se iniciou na Ásia com influenciadoras como Jharna Bhagwani e Lenie Aycardo, mas logo se espalhou por todo o mundo, contando com a participação de diversas estrelas do mundo da fama.

Veja vídeo

Olha ela! Poliana Abritta na trend do 'Asoka makeup' pic.twitter.com/Y0fbaKWTZY — Fantástico (@showdavida) July 22, 2024