Reprodução/Instagram O ex-BBB disse que seu pé se assemelha a um Pokemón





O influenciador Eliezer mostrou fotos do seu pé pelo Instagram e brincou com o formato, nesta sexta-feira, (28).

O ex-BBB, que tem joanette, desabafou a parte do corpo tem evoluído e brincou que lembra com um Pokémon. "Acho que meu pé virou tipo Pokémon e está evoluindo", brincou.



Oninfluenciador também compartilhou uma imagem da silhueta do pé e disse que acha bonito. "Podem falar o que quiser, mas a silhueta dele é linda", destacou.

Recentemente, Eliezer, que está a espera do segundo filho com Viih Tube, compartilhou um vídeo ouvindo o coração do bebê. "A gente está na metade do quinto mês, entrando no sexto. Pra quem não sabe, no sexto mês, é nesse momento que a audição do bebê começa a se desenvolver”, explicou ele.

O ex-BBB ainda comentou que antes da filha Lua nascer, costumava a conversar com ela na barriga. “Na gravidez da Lua, foi a partir daí que comecei a falar com a barriga. Quando ela nasceu, assim que escutou minha voz, ela ficou procurando”, revelou.