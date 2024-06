Reprodução/Instagram Mc Daniel mostra prótese de ouro nos dentes





O cantor Mc Daniel aderiu a tendência dos "grillz" e "caps", uma prótese dentária banhado a ouro de 18 quilates.



O artista mostrou o resultado pelas suas redes sociais. "Essa é de verdade verdadeira. Eu gosto da parada", disse ele. Nos stories do Instagram, ele mostrou os tipos de jóias colocadas nos dentes: placas de prata banhadas em ouro de 18 quilates, avaliada em R$11,9 mil, outra de prata banhada a ouro rosé, de R$15,1 mil -, e um grillz de prata 950 cravejado de zircônias, no valor de R$13,5 mil.

Os "grillz" e "caps" eram muito utilizados pelos artistas de hip hop nos anos 90 e hoje muitos famosos já aderiram a nova tendência dentária, entre eles os cantores Matuê e Oruam. Existem diversos modelos, desde os mais discretos até os mais chamativos.

Não só no mundo do hip hop e trap, as artistas pops também estão usando o acessório nos dentes, como Luisa Sonza, Madonna, Pabllo Vittar e Ludmila.