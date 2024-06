Reprodução/Instagram Tadeu impressiona fãs com novo visual na internet

O apresentador Tadeu Schmidt está curtindo suas férias, após longa jornada no BBB 24 e surge de barba, o que surpreendeu muitos seguidores nas redes sociais.



No Instagram, ele comprtilhou algumas fotos da viagem que está fazendo com a esposa, na Espanha e apareceu com visua totalmente diferente. Coleção de fotos desses dias incríveis nas ilhas de Menorca e Mallorca, na Espanha!!! Lugares lindos, passeios incríveis, amigos maravilhosos!!! Inesquecível!!! E pensar que tem gente que não anda de barco porque enjoa… Ainda bem que não tenho esse problema…", escreveu na legenda da publicação.

Barbudo e grisalho, fãs foram a loucura com a nova imagem do apresentador, que estava em uma lancha junto a esposa. "Rapaiz de relance assim eu vi o Jeffrey Dean Morgan! Tá muito Hollywoodiano esse nosso Tadeu!", disse um internauta, "Fica ótimo de barba!", comentou uma segunda, "Meia hora tentando identificar quem era esse homem que eu estava seguindo", falou uma terceira.

Tadeu surgiu atualizando os fãs sobre o seu estado de saúde após passar mal durante alguns dias e explicou que já estava tudo bem. Além disso, o apresentador e a esposa Ana Schmidt comemoraram 26 anos de casados e ele resolveu fazer uma surpresa com um resgate de um registro de seu casamento, que havia sido perdido.