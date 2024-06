Reprodução/Instagram O ator comenta sobre a cena retirada do ar e como a comunidade LGBTQIA+ está mais aberta

O ator Bruno Gagliasso desabafou sobre cena de beijo gay que gravou para a novela "América" e não chegou a ir ao ar. A cena foi gravado junto com o ator Erom Cordeiro.

Bruno disse que ficou frustrado por a cena ter sido cortada e compartilha como as novelas evoluíram de 20 anos para o agora. "Senta que lá vem história… quase 20 anos atrás (sim, meus amigos, 20 anos…) eu estava vivendo o Junior em América e rolou toda a expectativa do tal 'beijo gay'. Toda novela com personagens LGBTQIA+ tinha essa expectativa. Será que agora vai? E nunca ia… a tal 'cena do beijo' foi a minha última naquela novela. Gravamos a cena, ficou bem bonita e eu tinha certeza que finalmente iria rolar o tal 'beijo gay'", relatou.

"No último capítulo, Zeca e Junior em clima de romance, trilha sonora e… corta! Pois é… a cena nunca foi ao ar. Mesmo gravada, editada, tudo certinho… nada do tal beijo. Fiquei muito pistola naquela época. Mas ok, passou… quem sabe exibam na reprise, não é mesmo?! Grande engano… foi aí que eu descobri que deletaram a cena. Não existe nada no arquivo. Como se isso nunca tivesse existido. Falei com um mundo de gente pra ver se conseguiria recuperar, mas nada", disse.

O ator compartilhou sua chateação com a cena arquivada e destacou como a dramaturgia está mais evoluida hoje em dia.

"Quando lembro disso, ainda fico bem frustrado. Mas sempre gosto de recordar dessa história porque mostra como, apesar dos pesares, evoluímos nesses 20 anos. Beijo deixou de ser um tabu. O casamento igualitário hoje é uma realidade. Casais LGBTQIA+ sentem-se mais a vontade para manifestar seu afeto em público. E acho, de verdade, que a nossa dramaturgia ajudou muito nessa evolução", explicou.

"Ainda existem muitos desafios, muita gente tosca (e criminosa) por aí, mas também há evolução e conquistas. Hoje, aquela história do Zeca e do Junior seriam completamente diferentes. E o tal beijo nem seria grandes coisas. Ainda bem!", finalizou.