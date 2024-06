Reprodução/People Bill Cobbs ficou conhecido por fazer parte dos filmes "O Guarda Costas" e "Uma Noite No Museu"





O ator Bill Cobbs, conhecido por atuar em "O Guarda Costas" e "Uma Noite no Museu", morreu aos 90 anos, na noite desta terça-feira, (25), na Califórnia, nos Estados Unidos.

O artista ganhou o Daytime Emmy Award aos 86 anos pela série de televisão canadense "Dino Dana". Ele faleceu em sua prórpia casa na Califórnia, segundo o irmão Thomas, pelo seu perfil no Facebook. “'Estamos tristes em compartilhar o falecimento de Bill Cobbs. Na terça-feira, 25 de junho, Bill faleceu pacificamente em sua casa na Califórnia”, escreveu no post.

“Um parceiro querido, irmão mais velho, tio, pai substituto, padrinho e amigo, Bill celebrou recentemente e com alegria seu 90º aniversário cercado por entes queridos”, continuou o anúncio da morte.'Como família, estamos confortados sabendo que Bill encontrou paz e descanso eterno com seu Pai Celestial. Pedimos suas orações e encorajamento durante este período.'"

Bill Cobbs nasceu em Cleveland, Ohio, em junho de 1934. Serviu o exército americano e trabalhou como técnico de radar na Força Aérea. Sua carreira como artista começou na Karamu House, um teatro histórico negro que estreou várias obras de Langston Hughes.

Bill desistiu de sua carreira como vendedor de carros e aos 30 anos, inicou como ator e estreou no cinema aos 40 anos no thriller policial de sucesso 'The Taking Of Pelham One Two Three'.