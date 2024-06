Reprodução/Instagram A sertaneja foi pedida em namoro por Tati Dias





Dona do hit "Escrito nas Estrelas", Lauana Prado contou como está sendo seu relacionamento com a influenciadora Tati Dias.



Em junho, a cantora havia confirmado que estava vivendo um affair com a influenciadora. Porém ela foi pedida em namoro inesperadamente, com pedido em helicóptero. “Fui pedida em namoro há poucos dias, foi uma surpresa para mim! A Tati é muito carinhosa, romântica, me levou para um passeio de helicóptero e em cima de um dos prédios em São Paulo estava o pedido. Foi especial”, contou.

A sertaneja relatou que tudo começou com conversas nas redes sociais. "Nos conhecemos pela internet, ela me mandou um direct e começamos a conversar”, falou Lauana, que também detalhou como está sendo esse novo relacionamento. “Tem sido incrível, a Tati chegou na minha vida quando estou vivendo muitas coisas boas, importantes, no lado pessoal, na minha carreira… veio para somar em tudo isso.”

A bissexualidade é um termo que segundo Lauana é difícil de ser conversado no mundo sertanejo, dominado por homens. “Foi um processo. Eu sempre coloquei o meu trabalho na frente de qualquer questão pessoal, com profissionalismo e lançando músicas de sucesso. Com as conquistas importantes que tive ao longo de minha carreira, eu conquistei o respeito e o meu espaço no meio”, declarou.

Em entrevista com a revista Quem, a cantora afirmou se pretende incluir a comunidade LGBTQIA+ em suas composições. “Componho a maioria das músicas do meu repertório, acho que isso vem naturalmente no processo criativo. Às vezes, trago uma estrofe com pronome feminino em evidência, depois uso no masculino. As pessoas se identificam de qualquer forma, cantam, fazem as canções serem sucesso, isso é o mais importante na carreira de um artista”, afirmou.

Em sua carreira, Lauana pretende lançar o DVD Lauana Prado Transcende - Ao Vivo no Ibirapuera, que conta com participações de Zé Neto e Cristiano, Simone Mendes, Nando Reis e as Cristinas, segundo a Quem.