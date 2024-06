Reprodução/Instagram O influenciador está sendo acusado de maus-tratos e desvio de doações

A filha do influenciador Igor Viana e Ana Santi, foi entregue aos avós paternos, após mau-tratos por parte do pai pelo Conselho Tutelar de Anápolis.

A decisão ocorreu após o influenciador ser denunciado por maus-tratos contra a filha, que tem paralisia cerebral. Ele confessou em aúdios ter ficado com dinheiro de doações da criança para uso próprio, nesta segunda-feira, (25).

Após o surguimento de novas denúncias contra o homem, foram tomadas as devidas providências pelo Conselho Tutelar. "A primeira denúncia foi em relação a um vídeo onde o Igor Viana agride com palavras de baixo escalão, a Ana, mãe da Sophia Diante. A partir desse vídeo já agimos para proteger a mãe e a criança, porém, em contato com a mãe, ficou bem claro que aquele vídeo era uma jogada de marketing. Os dois combinaram que seria melhor ela, por ser mulher, sair perante os seguidores como vítima da história. Isso nos chocou muito, os dois armaram tudo", afirmou o Conselho Tutelar ao Globo.

O Coselho Tutelar declarou medida protetiva para resguardar a criança de quem fazia os abusos. Os pais devem ficar longe da criança até o caso ser resolvido por um juíz. Com isso, a família dos avós foi avaliada e ficaram com a guarda da menina.

A avó tinha uma conta nas redes sociais em que postava a menina e nenhum dos vídeos foi avaliado como problemático e agressivo. Diante do caso, ela não pode usar a imagem de Sofia na internet.

Igor Viana é suspeito por maus-tratos, estelionato, desvio de proventos de pessoa com deficiência e por causar constrangimento à filha Sofia. Ao perceber a aproximação do Conselho Tutelar, o influenciador tentou impedir a ação dos agentes, tentou fugir com a criança e foi necessário chamar a Polícia Militar.

Em um dos vídeos investigados e que viralizou na internet, Igor chama a filha de inútil após pedir que ela vá ao mercado. A Polícia Civil de Goiás também recebeu denúncias de que a menina não estaria sendo bem tratada e não possuía condições de higiene.

"Na tentativa de convencer os conselheiros de que poderia ficar com a criança, ele usou “artimanhas de influenciador” para tentar impedir nosso trabalho. Nos desrespeitou, foi cínico e irônico. Ele chegou ao ponto de imitar a criança com gestos e caretas. Os policiais chegaram e ele continuou fazendo graça, fazendo piada dessa situação tão grave e lamentável. A PM nos acompanhou até a casa da avó onde entregamos a criança", disse o Conselho Tutelar.

Além dos maus-tratos, o influenciador e a mãe da menina estão sendo investigados por desviar dinheiro de doações da filha. O influenciador disse que não era "obrigado" a usar o dinheiro que os doadores enviaram à filha. “Minha filha não tem Pix, então, se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Eu não sou obrigado a usar o dinheiro que eles mandam especificamente com a minha filha. Eu também tenho necessidades de serem supridas. Também sou um ser humano.”, afirmou.