A apresentadora Cariúcha se pronunciou sobre retirada dos 17 miomas do útero , após ter alta do hospital, nesta terça-feira, (25).

Ela estava internada no Hospital São Luiz, em São Paulo e explicou como seu deu a piora na sua saúde. “Em breve venho falar com vocês. Então, eu fazia exames regularmente, sim. Papanicolau, preventivo, transvaginal. Só que nos exames mostravam 3 miomas. Aí todos os médicos para os quais fui falavam que era só tomar Pietra ED, que iria resolver. Até que, antes de entrar para a fazenda, comecei a sentir dores anormais, febre”, disse.

“Procurei mais 3 médicos, com um deles mandaram fazer o exame mais completo, aquele que entra na máquina de ressonância magnética. Fiz e bateu 7 miomas. Eles falaram "precisamos retirar tudo, útero e ovários". Eu falei não. Rodei todos os médicos e todos queriam arrancar. Até que encontrei a equipe que foi a única que falou que iria conseguir salvar meu útero e ovários. Até aí, os exames mais caros que tinha feito no particular mostravam 7”, explicou a influenciadora.

Para a surpresa de Cariúcha, os médicos de depararam com 17 miomas, que segundo ela, pareciam "cachos de uva". “Quando o doutor me abriu, não pararam de sair miomas. Pareciam cachos de uvas. Foram 17 miomas. Meninas, não acreditem nos exames, porque os meus mostravam só 3 no começo e mandavam tratar com anticoncepcional. Então, relaxei, acreditei nos médicos, e as dores foram se agravando. Meu corpo responde. Eu sentia dores extremas, muita menstruação. Quando abriram, vi que era grave”, finalizou.