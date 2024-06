Reprodução/Instagram O influenciador relata insegurança com o tamanho da testa





O influenciador Lucas Rangel compartilhou no Instagram que irá realizar cirurgia para diminuir o tamanho da testa , nesta segunda-feira, (24).

Conhecida como “encurtamento de testa", a frontoplastia visa diminuir testas excessivamente longas. Durante o procedimento, é feita uma incisão em torno das orelhas e que se estende até a raiz do cabelo e mais duas incisões paralelas nas regiões laterais da cabeça, até a parte posterior do couro cabeludo.

Nas redes sociais, o influenciador disse que sempre sofreu insegurança com o tamanho da testa e irá realizar um sonho. "VOU FAZER CIRURGIA PRA REDUZIR MINHA TESTA!!! Guardei esse segredo por um tempo, até tomar coragem de contar (e fazer). Por muito tempo vivi com essa insegurança, mesmo fazendo piada me sentia triste e chorava escondido em casa", anunciou o apresentador", relatou na publicação. "Hoje isso vai mudar! Uma nova fase".

Além de Lucas, outros famosos já fizeram o procedimento. A dançarina e esposa da cantora Ludmilla, Brunna Gonçalves realizou a cirurgia no mês passado. A ex-BBB Thaís Braz também fez a frontoplastia.