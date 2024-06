Reprodução/Instagram Maria Alice demonstra desejo em tomar cerveja e fazer tatuagem





A influenciadora Virgínia Fonseca compartilhou um vídeo da filha Maria Alice, de 3 anos, sobre o que gostaria de fazer quando fosse adulta e dividiu opinões nas redes sociais.

No vídeo, Maria Alice, diz quen já quer tomar cerveja e fazer tatuagem. "A Maria vai crescer e...", iniciou a mãe da criança. "Tomar cerveja", sussurrou a menina. "Meu Deus do céu", rebateu a Virginia. "E a Maria vai fazer tatuagem", completou a criança. "O que que você viu lá fora?", questionou a influenciadoea. "A cerveja do vovô Léo", afirmou Maria.

"Será que é neta do Leonardo e da Margara?! E filho do Zé Felipe", escreveu influenciadora na legenda da publicação. Nos comentários, internautas dividiram opiniões sobre o vídeo.

"Exemplo arrasta", escreveu um perfil. "A neta que Leonardo sempre sonhou", publicou outra. "Ridícula, ela é só uma criança", comentou uam seguidora. "É a influência, é questão de tempo para estar rebolando na frente das câmeras igual a mamãe dançando as músicas horríveis e depravadas do papai", criticou outra.