Reprodução/Marca.com O rapper morreu neste final de semana após ser baleado em um estacionamento





O rapper Foolio foi assassinado duarante a comemoração de seu aniversário aos 26 anos, neste final de semana.

De acordo com DailyMail, o cantor foi morto a tiros em um ataque estilo 'emboscada' em Tampa, nos Estados Unidos. A morte foi confirmada pelo dvogado advogado Lewis Fusco.

Charles Jones, nome verdadeiro do artista, estava celebrando seus anos de vida com os amigos em um Airbnb, quando foi surpreendido no estacionamento antes de chegar em um hotel.

A Polícia de Tampa recebeu telefonemas de tiroteios na região por volta das 4h40. Uma pessoa foi morta e outras três ficaram feridas. “Acredita-se que a vítima do tiroteio desta manhã seja Charles Jones”, escreveu o oficial da Polícia de Tampa, Jonee’ Lewis, em um comunicado à imprensa antes da confirmação do advogado do artista.

O cantor compartilhou fotos da comemoração antes do assassinato nas redes sociais. Deus, obrigado por me permitir ver mais um ano e comemorar mais um aniversário”, escreveu em seu perfil do X na sexta-feira (21).

Já não é a primeira vez que Foolio levou tiros. Em 2021 e no final do ano passado, ele levou tentativas de ser baleado.