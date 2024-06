Reprodução/Extra A princesa exibe corpo musculoso em ida ao Palácio Vranya





A princesa da Bulgária, Kalina, de 52 anos, compartilhou mudança física nas redes sociais e exibe corpo musculoso.

Saindo da normalidade da realeza, de um corpo sutil e "feminino", Kalina decidiu se dedicar aos treinos de froça e a vida saudável. Com isso, ela postou uma foto do antes e depois da transformação. À esquerda, aparece como era antes dos treinos de musculação. Já à direita, mostra como ficou com o corpo mais bombado, após pegarv pesado na academia.

Há poucos dias, a família real da Búlgaria, chefiada por Simeão, o último rei do país, viveu a repatriação do corpo de Fernando I da Bulgária, o primeiro czar da dinastia após a independência do país do Império Otomano. Os restos mortais de Fernando I foram repatriados e enterrados na cripta da família do Palácio Vranya, em Sófia, capital do país.

No local, a princesa apareceu de mãos dadas com o marido Antonio José “Kitín” Muñoz e surpreendeu com o corpo musculoso. Usando um vestido, ela chamou a atenção por exibir o tamanho de seus braços e músculos das pernas.

“Me dedico a treinar com cargas de peso e saúde corporal, sou um atleta”, disse em entrevista à revista LOC. “Durante 15 anos competi em Marrocos em campeonatos nacionais e internacionais, representando a Bulgária; a primeira vez que vi a bandeira búlgara numa competição, porque era a única amazona búlgara, fui eu. Estava cheia de orgulho", disse ele na mesma entrevista.

Segundo a revista Vanitatis, Kalina tem referências e apoio no meio esportivo de Carlos e Marcos Flórez, pai e filho que são conhecidos no esporte. “Basicamente o que ela faz é treino de força, que chamamos de resistência muscular. Acreditamos que qualquer profissional de atividade física deve englobar o que faz em três tipos de exercícios, que são flexibilidade ou mobilidade, resistência cardiovascular e os de resistência muscular”, explicou Carlos para o veículo.

“O que Kalina faz é treinar todos os dias. (...) Embora não tenha obsessão em ser mais ou menos forte. Ela faz isso para estar em forma”.

Além de membro da família real búlgara, Kalina é empresária e estilista. Em 2001, fundou sua própria marca de roupas chamada "Kalina Fashion". A princesa é uma muito querida na Bulgária e considerada uma das mulheres mais elegantes e respeitadas do país.