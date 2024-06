Reprodução/Instagram O piloto admitiu ser uma pessoa egoísta antes da vinda dos filhos com a ex-modelo





O piloto de Fórmula 1 Jenson Button admitiu ser uma pessoa egoísta antes do casamento e da vinda dos filhos com a ex-modelo da Playboy Brittny Ward, sua atual esposa.

A lenda da Fórmula 1 conheceu Brittny enquanto ele estava se divorciando de sua primeira esposa, Jessica Michibata. O casal ficou noivo dois anos depois, em 2018, e se casaram em março de 2022, antes de terem dois filhos, Hendrix e Lenny.

Porém, eles enfrentaram muitos problemas no início. O piloto falou sobre seu relacionamento em uma entrevista conjunta ao The Times em 2023 e revelou que era inicialmente um "ser humano egoísta", antes do nascimento de seus filhos, que estão atualmente com quatro e três anos.

“Sou um homem mudado desde que eles nasceram – às vezes, até brigamos para ver quem vai acordá-los. Este é um momento maravilhoso na minha vida e estou muito grato pelo que tenho", relatou.

“Corri na Fórmula 1 durante 17 anos. Como piloto, tudo é feito para você e eu considerava isso um dado adquirido. Tornei-me um ser humano egoísta, mas as crianças mudaram isso.”

Ele acrescentou que demorou um pouco para “encontrar seu lugar” e “ser um bom pai”, quando o primeiro filho nasceu. O ex-piloto britânico falou emocionado sobre seu relacionamento com Brittny, revelando que soube rapidamente que ela era “aquela mulher".

A mãe dos dois filhos, concordou, afirmando: “Nós meio que tivemos essa química imediatamente. Foi inegável e tão fácil.”, disse a ex-modelo. Ela também destacou que a situação do divórcio de Button significava que não era o melhor momento. “Nem sempre você pode escolher o momento. Acho que ele gostou do meu senso de humor seco e sarcástico", completou.

Brittny explicou que seu marido ficou emocionado quando descobriu que estava se tornando pai. “Jenson estava fora quando descobri e eu queria contar a ele cara a cara, então esperei até que ele voltasse para casa”, disse ela.



“Foi muito difícil não dizer nada ao telefone, mas achei mais especial fazê-lo pessoalmente. Dei a ele uma caixinha de presente com o teste e ele começou a chorar. Foi um momento muito doce. Era exatamente o que você gostaria que o pai do seu futuro filho fizesse."

O ex-piloto da Williams e da McLaren se separou de sua primeira esposa em 2015, após um ano de casamento. Seus planos de casamento com Brittny foram adiados em julho de 2019, após o nascimento de Hendrix.