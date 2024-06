Reprodução/Instagram Em livro, há rumores de que Beckham teria traído a atual esposa





O jogador David Beckham compartilhou um vídeo sem camisa treinando em uma academia nas redes sociais, após boatos de que teria traído a esposa, Victoria Beckham.

No vídeo, o atleta aparece fazendo abdominais, em uma barra fiza, exibindo os músculos do corpo. “Abdominais de sábado de manhã, obrigado Bob”, escreveu ele no vídeo ao lado da palavra “forte”. Ele também marcou seu treinador, Bobby Rich.

Beckham usou um shorts azul marinho e umtênis turquesa, mas abriu mão da camisa, permitindo que seu abdômen esculpido e diversas tatuagens fossem exibidos.

Recentemente, foi lançado o novo livro do biógrafo Tom Bower, “The House of Beckham”, no Reino Unido. O livro estreia nos EUA em 25 de junho. Nele, o escritor afirma que o astro do futebol traiu sua esposa, Victoria Beckham, durante seu casamento de 25 anos.

Embora David conheça bem as acusações de infidelidade, uma amiga do casal disse à pagina Page Six que a escrita é muito contundente. “Victoria e David devem ter pensado que deixaram tudo isso para trás”, explicou a fonte. A ex-assistente pessoal do atleta, Rebecca Loos, afirmou que teve um caso com o atleta britânico em 2004.

Embora ele tenha negado as acusações na época, as especulações ressurgiram em outubro do ano passado, quando uma ex-affair de David declarou publicamente que uma vez o encontrou na cama com a modelo espanhola Esther Cañadas. “Fiquei muito magoado”, disse a ex-funcionária ao Daily Mail.

Loos alegou que estava tendo um caso com David quando o encontrou com Cañadas. “Foi uma sensação horrível e pensei comigo mesma: ‘Seu idiota estúpido'”, acrescentou ela.

Uma ex-affair do jogador, Sarah Marbeck e outras duas mulheres também alegaram que tiveram relações com o atleta inglês enquanto ele era casado, no início dos anos 2000. David abordou o assunto em seu documentário “Beckham” da Netflix de 2023.

“Não sei como superamos isso, com toda a honestidade”, lembrou ele sobre os momentos difíceis. Victoria é tudo para mim, vê-la machucada foi incrivelmente difícil, mas somos lutadores e naquela época precisávamos lutar um pelo outro, precisávamos lutar pela nossa família”, disse ele.

Victoria Beckham classificou esse como o período mais difícil do casamento deles porque “o mundo estava contra nós”. “O problema é o seguinte: estávamos um contra o outro, para ser totalmente honesto. … Também não parecia que tínhamos um ao outro", disse ela.

Apesar dos altos e baixos do relacionamento, os Beckham estão casados ​​​​desde 1999 e têm quatro filhos, Brooklyn, 25, Romeo, 21, Cruz, 19, e Harper, 12.