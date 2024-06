Reprodução/Instagram A influenciadora se derreteu na legenda da publicação

A influenciadora Virginia Fonseca dividiu um momento carinhoso em vídeo com a filha mais velha, Maria Alice, de 3 anos, sobre o amor de mãe, nas redes sociais.



No vídeo, Virgínia aparece sendo abraçada e beijada pela filha e reflete sobre os altos e baixos da relação como mãe, dizendo que o amor de mãe é algo inexplicável.

"Ontem, estava fazendo uma reflexão, eu e eu kkkkk que é a seguinte: mãe é um bicho bobo MESMO! Eu, como mãe, ficaria 24 horas vivendo esse momento do reels, eu ficaria beijando as Marias e abraçando o dia inteiro e tem hora que elas não querem e eu, como mãe, fico triste kkkkkk Mas aí eu fico pensando que minha mãe também deve querer fazer a mesma coisa comigo, mas não faz porque sabe que eu não vou gostar (eu já tenho 25 anos viu, gemte, provavelmente quando eu era menor, ela fazia), porque, de fato, eu não vou mesmo", escreveu na legenda do vídeo.

"Tirei a conclusão de que nós mães amamos DEMAIS e é um amor que não existe igual no mundo, não existe algo nem parecido…Vou parar de beijar, abraçar e de ficar triste quando elas não quiserem?! Não. Kkkk Foi só uma reflexão de uma mãe com saudade das filhas porque elas estavam dormindo", completou.

Internautas comentaram sobre a relação de mãe e filha e compartilharam alguns sentimentos. "Eu concordo plenamente! Para mim amor de mãe é o único amor resistente e real! Nada se compara", declarou uma fã.

"Mãe é mãe mesmo, e você é uma mãezona pras meninas, será igual com o José! Quando a gente ama um pedacinho de nós fora do corpo a gente tem vontade de grudar e nunca mais soltar", disse outra, "Abrace, beije bastante porque quando entrar na pré-adolescência eles ficam uns aborrecentes", brincou uma internauta.