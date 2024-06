Reprodução/Instagram O admirador tinha fetiche em tomar conta das despesas de influenciadora





Tati Weg, criadora de conteúdo adulto da Privacy e do OnlyFans, já lidou com todo tipo de fã. De acordo com a musa, ela teve uma experiência com um “escravo financeiro”, ou seja, um admirador que tinha fetiche em arcar com as despesas dela.

Segundo o relato da influenciadora, ela nunca chegou a encontrar o "escravo” pessoalmente e o caso deles durou cerca de três meses. “No começo, achei estranho, mas pensei: qual seria o malefício de alguém pagar todas as minhas contas?”, comentou Tati, afirmando que o admirador pagava somente seus boletos, mas depois passou a querer pagar outras contas.

“Ele me pediu para ir a um restaurante, jantar e, ao final, mandar o PIX para ele pagar. Ele pediu que eu transasse com um determinado tipo de pessoa, se oferecendo para pagar o motel e todas as despesas da noite”, adicionou ela.

No fim, Tati viu que os papéis começaram a se inverter e ela se sentiu desconfortável com a situação, o que levou ao fim do affair.

“A princípio, era para ele ser meu 'escravo', mas de repente eu estava fazendo tudo o que ele queria em troca do pagamento das minhas despesas. Ele me fazia passar mais de nove horas em chamadas de vídeo, se submetendo a uma 'masturbação sem fim'. Ele se vestia como mulher e ficava vendado por horas até eu dar algum comando. A demanda por atenção era tanta que ele chegou a fazer mais de 70 chamadas num mesmo dia. Era bizarro”, pontuou.