Casais famosos muitas vezes enfrentam não apenas os desafios comuns de um relacionamento, mas também crises públicas que expõem suas vidas pessoais à mídia.

Essas histórias frequentemente capturam a imaginação do público, gerando diversas fofocas e boatos pela internet. Com isso, relembre 5 casais que já enfrentaram crises públicas em relacionamentos:

1. Débora Nascimento e José Loreto

O casal Débora Nascimento e José Loreto anunciou o término do relacionamento no início de 2019, em que houve uma suposta traição de Loreto nos bastidores da novela "O Sétimo Guardião". Foi especulado que a pivô da separação havia sido a atriz Marina Ruy Barbosa, que desmentiu a situação e se pronunciou na mídia, pedindo desculpas à Débora. Inconformados com a situação, famosos como Thaila Ayala, Bruna Marquezine e Giovanna Ewbank, deixaram de seguir Marina no Instagram.

Débora se manifestou nas redes sociais e o público percebeu que ela havia mandado indiretas para Marina.

2. Zezé Di Camargo e Zilu

O casamento do sertanejo Zezé Di Camargo e de Zilu terminou em 2014. No mesmo ano, o cantor assumiu namoro com a influenciadora Graciele Lacerda, com quem está até hoje. Zilu afirmou diversas vezes nas redes sociais e na televisão que o marido havia a traído diversas vezes e o casal enfrentava momentos difícies na relação. Com essa situação, a família teve diversas brigas com as filhas.

Em entrevista ao Rodrigo Faro, Zilu afirmou que entrou em depressão após o fim do casamento. Com a grande repercussão na mídia, Zezé se manifestou nas redes sociais sua insatisfação pelo caso ter sido relembrado. Além disso, Zilu pediu uma revisão nos acordos do divórcio, já que o sertanejo escondeu parte da fortuna que possuía para não dividir com ela. Com isso, os filhos do casal defenderam o lado do pai.

3. Luana Piovani e Pedro Scooby

Luana Piovani e Pedro Scooby anunciaram o término do casamento em março de 2019, poucos meses após se mudarem para Portugal. Ao voltar para o Brasil, o surfista assumiu o namoro com Anitta e o casal começou a trocar indiretas pela internet. Nas redes sociais, Luana disse que se livrou de um homem que não agregava nada e falou estar insastisfeita com a relação do atleta com os filhos.

Após o término de Scooby e Anitta por telefone, o surfista foi para Fernando de Noronha comemorar o aniversário dos filhos gêmeos ao lado da atriz. Segundo Leo Dias, o atleta disse que teve o apoio da ex-mulher em momentos difiícies. Hoje, ele é casado com a modelo Cintia Diecker, com teve mais uma filha. Atualmente, Luana e Scooby enfrentam uma batalha na justiça.

4. Neymar e Bruna Marquezine

O relacionamento de Bruna Marquezine e Neymar foi pautado por muitas idas e vindas, recheado de holofotes. O término do casal foi definitivo em 2018, mas mesmo assim, Bruna continou curtindo fotos do ex e fez questão de mandar algumas indiretas.

5. Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

O ator Bruno Gagliasso e a apresentadora Giovanna Ewbank apesar de estarem casados e com filhos hoje em dia, já enfrentaram uma crise no relacionamento por causa de uma traição. Enquanto namorava Giovanna, o artista a traiu com a modelo Carol Francischini, em 2012, que na época, foi especulado que Bruno seria o pai da filha da modelo. Ele ficou um tempo afastado de casa, mas após a reconciliação, voltaram a morar juntos. "Não foi uma suposição. Foi um fato, aconteceu! Acho que errei. Acho, não, tenho certeza! Mas esse erro serviu de lição. Eu ter errado me fez acertar, porque hoje eu tenho uma relação maravilhosa com a minha mulher", disse Bruno em entrevista a Marilia Gabriela.

Giovana também já comentou sobre a traição abertamente em seu canal no youtube e disse que ambos já fizeram terapia para casal.