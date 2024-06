Reprodução/Instagram A atriz intervém durante "com quem será"





A atriz Samara Felippo militou durante "com quem será" na festa de aniversário de 11 anos da filha caçula, Lara, nesta quarta-feira, (18).



Na hora do parabéns, Samara se manifestou. "Chega de todo mundo definir COM QUEM você vai casar e também SE vc quiser casar!!! Sim! Eu faço isso em todos os aniversários. Me julguem no 0800", escreveu. "Com quem será, com quem será que a Lara vai casar? Vai depender, vai depender, se...", cantaram os convidados. "Se a Lara vai querer", completou a atriz.

Além de Lara, Samara tem mais uma filha , Alica, de 14 anos, fruto de seu relacionamento com o ex-jogador de basquete Leandrinho. Em janeiro deste ano, a atriz se emocionou ao encontrar Lara, que estava nos Estados Unidos com a irmã morando com o pai. "Quem ainda não encontrei foi a Lara. Estou há quase dois meses sem vê-la. Mas ela volta para o Brasil comigo, a Alicia fica. Estou esperando ela chegar", disse Samara antes da filha chegar correndo em direção aos seus braços.