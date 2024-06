Reprodução/Instagram Kanye West e Bianca Censori





A esposa do rapper Kanye West, Bianca Censoni desfilou ao lado do marido com um maiô fio-dental e surpreendeu internautas, nesta quarta-feira, (19).

O cantor e a amada estiveram no desfile da marca Prototypes, em Paris, onde ele aparecia com o look totalmente coberto e a arquieta usava um maiô transparente, o que chamou atenção dos seguidores.

"Ele está vestindo um traje de Covid-19?", ironizou um internauta, "Por que ela está sempre pelada?", disse outro, "Vergonhoso! Coitados dos filhos", crticou um seguidor através da publicação no perfil WWD, no Instagram.

Bianca mudou a cor do cabelo, que antes era castanho escuro e agora está vermelho cacheado. Recentemente, ela foi vista com as nádegas de fora em Nova Iorque.

Em 2023, a socialite Kim Kardashian quis alertar a atual esposa do artista sobre seus comportamentos