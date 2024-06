Reprodução/Divulgação A dieta de Sérgio Fialho é especifica para a competição





O criador de conteúdo adulto Sérgio Fialho está pronto para lutar pelo título de Mister Universo pela segunda vez e revelou nas redes sociais que está fazendo uma dieta específica em que come 800 ovos por mês.

O influenciador já participou da edição de 2018 e disse que com a compra de ovos gasta em torno de 840 reais por mês. "O pessoal do mercado ficou surpreso com a quantidade de cartelas de ovos que eu estava levando, quase tive que pedir desculpas ao dono, mas é o essencial para atingir meus objetivos", disse ele. "Pensei que iriam me fazer devolver ou algo do tipo, porque todos me olhavam estranho”.

De acordo com Sérgio, ele consome essa grande quantidade de ovos por causa da proteína encontrada na clara do alimento, o que o ajuda a manter seu físico. Inclusive, ele prefere comer os ovos com a “gema mole” para ajudar na elaboração dos pratos. “São cerca de 26 ovos por dia e eu como isso tranquilamente”, apontou. “Nunca fico [enjoado]. Eu poderia comer só ovos em toda a minha vida”, disse ele.

Sergio também deu detalhes de como é sua rotina pesada de treino: “Malho 6 horas por dia e bebo mais de 3 litros de água diariamente para conquistar esse corpo", afirmou o influenciador.

Atualmente, Fialho tem um perfil na Privacy junto com sua esposa, Duda Reis. Eles cobram R$ 79,00 mensais para que os assinantes acessem seus conteúdos.