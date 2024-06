Reprodução/Metrópoles O humorista deixa de pagar a fiança e continua preso





O humorista Carlinhos Mendigo não pagou a pensão em audiência custódia e o Tribunal de Justiça de São Paulo decide mantê-lo preso, nesta quarta-feira, (19).

O artista está devendo R$ 246,9 mil reais de pensão alimentícia ao filho, fruto do relacionamento com a empresária Aline Hauck. Ele deve ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisória em Guarulhos, segundo algumas fontes do portal g1.

A Justiça irá decidir se ele será ou não solto após 30 dias de prisão, caso ele pague a dívida. Nesta terça-feira, (18), Carlos foi preso pela polícia 2ª Delegacia da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE), após ficar devendo desde novembro de 2023 a pensão alimentícia do filho.

O paradeiro do artista o denunciou para a polícia, no final do mês passado. Segundo ele, Carlinhos costumava mudar de imóveis com frequência para despistar as autoridades.

Nesta terça-feira, os policiais avistaram o humorista dirigindo um carro preto pela Avenida Nove de Julho, em São Paulo, por volta das 12h30 e o abordaram. Em seguida, ele foi preso e levado para a Divisão de Capturas, no Palácio da Polícia Civil.

O artista não só tinha esta dívida, segundo a polícia. Ele estava devendo R$ 90 mil em 2022. Neste caso, Carlinhos entrou em acordo com a justiça e foi solto.