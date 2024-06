Reprodução/Instagram A influenciadora recebeu várias críticas ao postar coreografias no Instagram





A influenciadora Bia Miranda recebeu críticas de internautas por estar dançando após o nascimento de Kaleb, seu primeiro filho. Nisso, ela rebateu os comentários indesejáveis no último vídeo dançando, publicado em seu Instagram.



Bia expos uma das mensagens que recebeu de um internauta de cunho sexual relacionada ao seu namorado. "Ela não sabe se expressar de outra forma. Nota dó", escreveu a usuária do Instagram. Sem se calar, a influenciadora respondeu: "Dó eu tenho de você. Vai no seu direct, amor. Te mandei um print do teu presente de Deus me mandando mensagem".

A influenciadora compartilhou mais uma mensagem de um homem que também utilizou linguagem sexual para se referir a ela. "Delícia. Te pego todo dia, Diaba". Nisso, Bia informou seguidoras para se atentarem ao receber comentários indejados de homens em suas publicações.