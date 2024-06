Reprodução/Instagram Clara Chía e Piqué





A namorada do jogador Gerad Piqué, Clara Chía perdeu o processo judicial que moveu contra o paparazzo Jordi Martin, que expôs a traição do atleta com a ex-mulher Shakira.

Segundo sites estrangeiros, Clara saiu chorando do tribunal e colocando Shakira como culpada por colocá-la contra o paparazzo. Antes da audiência, Piqué teria proposto um acordo com Jordi, mas ele recusou.

Nas redes sociais, o fotógrafo comemorou o ganho do processo. "Hoje encontrei-me novamente num tribunal com Gerard Piqué e Clara Chia. Um dia muito intenso onde pude confirmar o ódio que o Sr. Piqué sente por mim por ter tirado a primeira fotografia do seu relacionamento com a Clara e pelo meu carinho e amor pela Shakira e sua família. Fico com um sentimento muito positivo depois de ouvir a avaliação do Ministério Público solicitando a minha absolvição gratuita", escreveu.

Clara e Piqué denunciaram Jordi por assédio, em maio de 2023. O casal apresentou uma série de documentos que continham um compêndio de notícias, reportagens gráficas, 'postagens' em redes sociais e intervenções na televisão de Martín referentes a eles. Apesar de ter tido uma ordem de restrinção, o Ministério Público decidiu não prorrogar o prazo do caso.