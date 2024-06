Reprodução/Instagram O cantor foi solto sem fiança e irá responder judicialmente





O cantor Justin Timberlake foi detido após estar dirigindo embriagado e foi solto da custódia policial de Nova Iorque, na tarde desta terça-feira, (18).

O artista havia sido levado a delegacia após supostamente ter dirigido após uso de álcool e outras drogas. Ele estava dirigindo uma BMW 2025 e ultrapassou o sinal vermelho, segundo o portal da CNN. De acordo com uma fonte conhecida, o cantor teria deixado um hotel na vila Sag Harbor, em Hamptons antes de ser preso.

Segundo uma declaração da Polícia de Sag Harbor, o astro estava dirigindo fora da faixa apropriada e passou por observações policiais durante a manhã. Justin foi liberado sem fiança, mas terá que responder a uma audiência, no dia 26 de julho.

De acordo com Departamento de Veículos Motorizados (DMV) de Nova York, a pessoa que é detida após dirigir sob efeito do álcool, está sujeita à multa entre US$ 1000 e US$ 2500 (R$ 5,4 mil - R$ 13,5 mil) e ainda será julgada, podendo pegar um ano de prisão e ter a habilitação suspensa.