Na semana passada, o ator Samuel de Assis revelou que é viciado em fazer sexo durante o programa "Surubaum" e disse que já teve problemas com a síndica do condomínio diante do barulho na hora H.

"Não sou livre em muita coisa na vida, por ser um homem preto e nordestino, mas sou livre sexualmente porque respeito meus desejos, consigo viver meu tesão. Sou sexual desde sempre, porque sou viciado em sexo", comentou o ator.

Pensando nisso, veja 5 famosos que já falaram ter vício em práticas sexuais:

1. Deborah Secco

A atriz Deborah Secco e o ex-marido Hugo Moura já revelaram transar dez vezes ao dia, durante conversa com Sabrina Sato, em 2020. "A gente estava naquele momento em que só transava. Depois, a gente começou a conversar, transar e cozinhar, transar e ver um filme, mas antes era só transar", afirmou Deborah.

2. Eduardo Costa

O sertanejo Eduardo Costa já disse que teve que recorrer a tratamentos por desejos sexuais intensos, o que prejujdicou seu casamento na época. A informação foi dita em um vídeo no canal Conceito Sertanejo. Gosto tanto de sexo quanto gosto de cantar. "Gosto de mulher, eu gosto de transar, eu gosto de sexo demais. Se eu pudesse, ficava o dia inteiro fodend#", compartilhou.

3. Pedro Scooby

Durante a participação no BBB22, o surfista Pedro Scooby comentou que era viciado em transar com sua parceira Cintia Dicker. Segundo ele, falou que isso era uma prática "meio doentia".

4. Britney Spears

Segundo a bibliografia escrita pelo ex guarda-costas, a cantora Britney Spears era viciada em fazer sexo, principalmente quando consumia álcool e drogas em banheiras de hidromassagem. O ex-funcionário garante que ela chegou a assediá-lo sexualmente, e a mesma admite no documentário "I Am Britney Jean". O ex-namorado Kevin Federline também confirmou a informação. Para isso, a artista afirmou que ficou seis meses sem transar, para conter a grande vontade. Mas, menos de um mês depois já tinha quebrado a promessa.

5. Gracyanne Barbosa

Na época em que estava em um relacionamento com o cantor Belo, a musa fitness disse ao portal Extra que ela e o marido eram viciados em sexo e tinham uma rotina sexual ativa todos os dias. Segundo ela, quando não faziam presencialmente, o casal realizava por telefone, devido as agendas cheias de shows de Belo.