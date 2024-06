Reprodução/TikTok A jovem achou etiqueta da barca junto com os biquinis





A jovem britânica Niamh Eloni Doyle pagou mil reias em biquinis e acabou encontrando um adesivo da Shein, no seu perfil do TikTok.

O vídeo publicado na plataforma já soma 14,8 milhões de visualizações. “Quando você gasta £ 150 [R$ 1 mil] em biquínis da Motel Rocks e isso cai do saco…”, disse ela nas escrituras do vídeo. "Estou em choque", escreveu a jovem na legenda.

Nos comentários, internautas ironizaram a situação nos comentários. “Isso significa que posso comprar jeans motel rocks baratos em algum lugar?", escreveu um, “Fechando a aba de motel rocks que abri no navegador”, completou outra.

Em um outro vídeo publicado, Niamh disse que a loja Motel Rocks entrou em contato com ela por e-mail. "Eles lidam com devoluções de várias marcas, então é possível que essa etiqueta tenha sido colocada por engano na parte de baixo do biquíni. Tenha certeza de que nossos produtos não são de nenhuma outra marca e parece que isso foi um erro no armazém", respondeu a loja.

A jovem, apesar da justificativa da empresa, disse que está insatisfeita com a resposta da loja. "O dinheiro que estou pagando por uma marca mais cara é inútil se ele vem do mesmo lugar que embala produtos da Shein", afirmou.