Reprodução/Instagram A participante do "De Férias Com o Ex" criticou postura de Solange





A influenciadora Lumena Aleluia utilizou o Instagram para debochar da cara de Solange Gomes após sexo no programa "De Férias com o Ex".

No vídeo, a participante do reality começa rindo da cara da ex-banheira do Gugu, colocando uma capa da revista Playboy no fundo em que ela participou. "Eu não estou entendendo nada. Autorizada, né Solange? Que jornada, ressignificou bonitinho hein. Eu pegava, já trouxe até o sabonete. Tô aí viu? Se botar na rede é peixe", ironizou.

Em seguida, Solange rebateu Lumena e revelou um relacionamento duradouro longe dos holofotes, segundo uma coluna.

"Tenho um relacionamento de 12 anos que só cabe a mim e a minha família saber. Decidi não divulgar mais meus relacionamentos, por isso que este está durando. Não estou preocupada com ninguém. Esse comentário que eu não estou transando é preconceituoso devido a minha idade, 51 anos, e achar que mulheres da minha idade não possuem vida sexual. Puro etarismo", reclamou a modelo.

"Desafio ela e qualquer outra ser quem eu sou na minha idade. Elas estão desesperadas com medo do esquecimento e falta de grana, daí se submetem a este programa lixo", completou Solange.