Reprodução/Instagram A ex-BBB é estudante de medicina e se formará no meio do ano





A influenciadora Fani Pacheco comemora trabalho em frente ao Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, em Niterói, no Rio de Janeiro. Ela postou uma foto em frente ao hospital no perfil do Instagram.

"Trabalhar com o que se ama é um privilégio", escreveu a carioca na legenda da foto. A ex-BBB disse durante uma entrevista à Folhapress que irá se formar no meio do ano e já teve dívidas altas com a faculdade. "Só eu sei a luta para renegociar dívidas e fazer matrícula a cada seis meses. Mesmo com todos os meus privilégios, ajuda da família, trabalho, vendendo carro. Vou pegar meu CRM (registro profissional requisitado ao recém-formado em medicina para que ele possa trabalhar no país) e trabalhar para pagar dívidas por anos, com prestações altíssimas", pontuou.

Fani contou também que por ser neurodiversa, já passou por problemas complicados, o que afetou seus comportamentos diante das pessoas. "Sem contar tudo que passei na adaptação pré e pós-pandemia, por ser neurodiversa. A faculdade é muito cara, mas escolhi a melhor faculdade de medicina particular do Brasil, segundo o MEC. Realizar meu sonho de ser médica psiquiatra e poder trabalhar com meu dom e ajudar as pessoas não tem preço. Faria tudo de novo", revelou.