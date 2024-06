Reprodução/Instagram A influenciadora deu à luz ao filho na quarta-feira passada, (5)





A influenciadora Bia Miranda foi criticada após postar um vídeo dançando no perfil do Instagram e rebateu as críticas, nesta sexta-feira, (14).

Na publicação, internautas questionaram o pós-parto de Bia. "Eu comecei a seguir achando que ia postar sobre maternidade só posta sobre rebolar, aff tchau", disse um, "Se ela soubesse a ferida que fica por dentro depois do parto ela nao faria isso com ela mesmo", pontuou outro, "Aiiii pra que isso. Você pariu mulher, respeita o limite do seu corpo um pouquinho viver a maternidade", comentou uma seguidora.

Em seguida, Bia saiu em defesa dos comentários. "Resguardo resguardo, sossega gatas, fico o dia todo deitada, cuidando do Kaleb, aí levanto faço uma dança de SEGUNDOS, ' Ah, ela tá quebrando o resguardo'. Me respondam aqui, uma mãe solteira que não tem ajuda de ninguém, como ela faz?", rebateu.

A influenciadora é mãe de Kaleb, que nasceu na quarta-feira passada, (5).