Reprodução/Instagram Keila estava viciada em álcool e foi demitida da emissora





A apresentadora Keila Lima revelou que foi demitida da TV Record por conta do vício em álcool, durante entrevista ao podcast "Tagarelando".

Keila contou que sua aparência começou a ser afetada com o excesso de álcool. Com isso, seu chefe a demitiu para que ela buscasse um tratamento. "Ele falou: 'Keila, vou te mandar embora porque você vai morrer. Enquanto você tiver dinheiro você vai morrer, então vou deixar você sem dinheiro para ver se você para'", contou.

Após a demissão, a apresentadora disse que passou muito mal, teve os batimentos cardíacos elevados e com isso, buscou um especialista para tratar do problema. "Eu achava que era exagero [das pessoas], não tinha percebido, até que o médico falou. Se tem uma coisa que muda minha vida é falar de morte, porque acho que a vida é muito boa para você perder por causa de algo que enterra. Falei para o médico 'nunca mais vou beber'", destacou.

Keila chegou a engordar com o consumo de álcool. Antes pesava 66kg e foi para 88kg. "Fisicamente, eu inchei muito por conta disso, as pessoas começaram a perceber, os comentários [vieram], eu estava indo bem [na Record] e tem muito mais gente para te atrapalhar do que para te ajudar. Nunca ninguém falou: 'Keila, você está precisando de alguma coisa?'".

Foram muitos dias de batalha contra o vício. Ela contou que para parar, comprava todos os dias uma garrafa de vinho e cheirava por conta do costume de beber. "Tinham noites que eu acordava de madrugada com o gosto de bebida na boca, tinham noites que eu não conseguia dormir, outras que eu sonhava que estava bebendo, foi horrível. Os seis, sete primeiros meses foram um transtorno", desabafou.

O consumo de álcool de Keila era extremamente elevada. A média de bebidas diárias eram 10 garrafinhas de Smirnoff, uma garrafa de vinho e duas latas de cerveja. "Eu não percebia [que bebia tudo isso]. Só percebi quando falei [para o médico] o que eu bebia. Eu era muito resistente a bebida e fui aumentando a dose sem perceber. Como era algo que não me atrapalhava para escrever, gravar, só fisicamente, não percebi. E meu [chefe] foi a única pessoa que teve a coragem de [me alertar]".

A apresentadora disse que teve levou muito tempo para se recuperar, já que muitas portas se fecharam e não sentia mais vontade de trabalhar.

"Tinha me conscientizado que aquilo ia me destruir porque tinha perdido a coisa que eu mais gostava, que era trabalhar. Fiquei um tempão sem trabalhar, porque as pessoas não confiam em você. Depois, quando quis voltar para a Record, não consegui porque ninguém acreditava em mim. Mas não deixei a peteca cair, fui fazendo as coisas até voltar, mas comecei literalmente do zero, porque todas as portas se fecharam, não conseguia colocação", explicou.