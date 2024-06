Reprodução/Instagram Mamma Bruschetta é internada em São Paulo





A atriz Mamma Bruschetta está internada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, e apresenta pneumonia e novo quadro de insuficiência cardíaca.



Internada desde segunda-feira, o médico fez vários exames e além da pneumonia, analisou outros pontos de saúde. "Está internada em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento de infecção respiratória e insuficiência cardíaca descompensada. Segue recebendo toda a assistência médica necessária, com quadro clínico estável e sem previsão de alta", afirmaram.

Em janeiro deste ano, Mamma foi internada com infecção pulmonar e diagnosticada com arritmia cardíaca e pneumonia. A apresentadora passou um mês no hospital e quando recebeu alta, comemorou pelo Instagram. "Vim agradecer a todos os votos de recuperação que recebi de seguidores, amigos, parentes, gente que tava preocupada comigo. Graças a Deus, já estou em casa, já tive alta, já estou trabalhando! A quem interessar possa: Mamma Bruschetta voltou!", anunciou.

Em agosto de 2020, a atriz disse sobre o tratamento de câncer em um vídeo publicado em seu canal no YouTube. Uma internauta questionou se ela já havia curado a doença. Ela negou. "Não! Você sabe que o câncer é uma doença meio traiçoeira. Embora eu não tenha mais nenhum nódulo, por enquanto, eu estou em remissão. Agora, curada, só em cinco ou seis anos a gente vai saber, porque tem que fazer todo o acompanhamento. Câncer é uma doença grave e meio 'covardona'. Mas, enfim, fé em Deus e pé na tábua", disse.