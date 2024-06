Reprodução/Instagram O ex-BBB fez surpresa inespereda para a amada pela manhã





O ex-BBB Matteus Amaral preparou um café da manhã surpresa para a namorada Isabelle Nogueira de Dia dos Namorados, nesta quarta-feira (12).

O influenciador compartilhou registros da reação da ex-BBB pelos stories do Instagram. "Que lindo!", disse Isabelle repetidas vezes. Matteus decorou o seu apartamento com pétalas de rosas no chão e vários balões de coração. Além disso, arrumou uma mesa decorada cheia de corações com fotos do casal. Ele também presentou a namorada, que ficou sem graça quando recebeu os agrados do namorado.

Recentemente, Isabelle compareceu ao São João da Thay e fez uma apresentação em homenagem ao Bumba Meu Boi do Amazonas, junto ao Bumba Meu Boi do Maranhão, tema regional da festa.