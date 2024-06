REPRODUÇÃO/LANCE Confira casais famosos que já namoraram





Muitos relacionamentos de famosos antigos não são muito relembrados hoje em dia, apesar de ser comum namoros entre celebridades.

Nesta quarta-feira,(12), Dia dos Namorados, veja alguns dos casais que já estiveram juntos e provavelmente você não sabia.

1. Nicole Bahls e Akon

Em entrevista ao “De Frente com Blogueirinha” em 2023, a influenciadora Nicole Bahls disse que conheceu o cantor Akon em um show após Danin, irmã do artista, encontrá-la na Praia da Barra, no Rio de Janeiro. Em seguida, o casal engatou em um lance e viajaram juntos para Cancún, no México. A influenciadora disse que tinha dificuldades no idoma, por ela falar português e ele inglês, o que acabou enjooando.

2. Luana Piovani e Rodrigo Santoro

Com 22 anos de idade, a atriz Luana Piovani namorou o ator Rodrigo Santoro por três anos. O relacionamento chegou ao fim após uma traição da artista. Segundo ela, a relação estava extremamente tóxica e se sentia presa. Após algum tempo, Luana afirmou que Rodrigo também a teria traído.

3. Ivete Sangalo e Luciano Hulk

A artista Ivete Sangalo namorou o apresentador Luciano Hulk no começo de sua carreira como cantora de axé, nos anos 90. Ivete contou que apesar do relacionamento ter sido breve, hoje os dois se dão muito bem e são amigos. O namoro do casal durou seis meses.

4. Xuxa e Pelé

Xuxa namorou Pelé por seis anos. Durante o podcast "Quem Pode, Pod", a apresentadora afirmou que teve sua primeira relação sexual com o jogador. Além disso, ela disse que o rei do futebol falava sobre amizades coloridas e Xuxa, com apenas 17 anos, tinha medo de aceitar uma traição.

5. Maria Paula e Rodrigo Hilbert

Maria Paula Fidalgo conheceu o apresentador Rodrigo Hilbert durante o São Paulo Fashion Week, nos anos 90. Após três meses, eles decidiram a morar juntos no Rio de Janeiro. No início de 2000, a apresentadora e ele contaram à imprensa que estavam esperando o primeiro filho do casal, ela com 29 anos e ele com 19. Infelizmente, em março, eles anunciaram que Maria havia tido um aborto espontâneo.

Nicole Bahls e Akon Reprodução/CNN Luana Piovani e Rodrigo Santoro Reprodução/PopOnline Ivete Sangalo e Luciano Hulk Reprodução/iG Xuxa e Pelé Reprodução/Metrópoles Maria Paula e Rodrigo Hilbert Reprodução/iG