Reprodução/BillbordBrasil O apresentador diz ter se arrependido de formar o grupo na época do X-Factor





O ex apresentador do programa X-Factor Simon Cowell falou da possibilidade de um retorno da banda One Direction nas paradas musicais.

Durante a entrevista ao podcast “The Diary of a CEO”, de Stephen Bartlett, lançado nesta última segunda-feira, (10), o empresário revelou que há chances de impedimento da formação do grupo novamente. Além disso, Simon lembrou como se deu a formação da banda na época em que apresentava o programa X-Factor. “Quando eu estava conversando com o One Direction, lembro-me de ter dito a eles: ‘Nossa meta é que vocês tenham sucessos suficientes para que, se algum dia se reunirem, possam fazer turnês em estádios’. Isso significa que vocês precisam ter cerca de 10 singles de sucesso”, disse ele.

Simon falou que se arrependeu de não ter o nome da banda sob seu domínio. “Uma coisa da qual me arrependo é que eu deveria ter mantido o nome… eu deveria ter sido o dono do nome. Esse é o problema. Poderia ter feito uma animação ou qualquer outra coisa, mas quando você dá o nome a um artista, ele não é seu – e esse é o meu único arrependimento”.

Após as falas do empresários, internautas criticaram a postura de Simon pelas redes sociais. "Simon Cowell via esses garotos como sacos de dinheiro ambulantes e nada mais”, disse uma seguidora, "A única coisa em que todos os fandoms relacionados ao One Direction podem concordar é que Simon Cowell é péssimo”, comentou um usuário, "Você pode me chamar de mesquinho ou infantil, mas não há nada que eu odeie mais no mundo do que Simon Cowell”, compartilhou um internauta.