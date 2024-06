Reprodução/Instagram Eliezer e Viih Tube são pais de Lua e estão à espera do segundo filho, Ravi.





O ex-BBB Eliezer relembrou planos frustrados que teve no Dia dos Namorados do ano passado com Viih Tube e compartilhou nas redes sociais.

O influenciador contou que fez uma reserva em um dos melhores restaurantes de São Paulo para jantar com a influenciadora e em um motel para o casal passar a noite. "Preparei uma surpresa para Viih, o melhor motel de São Paulo. Reservei e mandei decorar, bem brega, sabe? Reservei uma aérea privativa em um restaurante com rooftop, com violino e tudo, tudo muito brega mesmo, mas eu amo", contou Eli.

No entanto, Viih Tube não quis sair de casa por estar no puerpério após o nascimento da filha Lua. "Inventei uma desculpa para tirar ela de casa, mas não deu certo. Fui inventando mentira atrás de mentira para ver se conseguia que ela saísse comigo. Comecei a fazer chantagem e nada. Fingi que estava p**o e nada. Fingir, não, estava mesmo", relembrou.

"Por fim, desistir, deitei na cama e falei: 'Tá difícil, reservei um dos melhores restaurantes de São Paulo, motel e você só precisava sair de casa'. Aí, ela: 'Não sabia, então vamos'. Mas já eram 23h e já tinha desistido de raiva. Puerpério não é fácil", completou ele.

Recentemente, Viih Tube foi questionada se teria ou não mais filhos após o nascimento do filho Ravi, que ainda está em gestação. A influenciadora disse que vai deixar as coisas fluírem e adaptar-se a rotina com dois bebês.