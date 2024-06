Reprodução/Instagram O programa foi exibido ao vivo nesta terça-feira, (11)





Os apresentadores Cariúcha e Leo Dias bateram boca ao vivio sobre processo judicial de Ana Hickmann e o ex-marido Alexandre Correa, durante o programa "Fofocalizando", do SBT, nesta terça-feira, (11).

Leo Dias disse afirmou que o pai deveria ter contato com filho e que a justiça deve decidir sobre o caso e não Ana Hickmann. "Por causa de mães como você, é que as crianças ficam sem pai na vida”, afirmou o apresentador. No entanto, Cariúcha o interrompeu e discordou. “Eu convivo com parentes minhas e amigas minhas que o ex-marido faz um inferno na vida da mulher e usa a criança. Nesse caso aí, eu se sou uma juíza, eu proíbo que o pai veja o filho pra parar com a perturbação com a mulher”, rebateu a apresentadora.

Nas redes sociais, internautas expressaram suas opinões sobre a discussão. "É meus amores, a Cariucha conseguiu deixar o insuportável do Léo dias sem palavras", disse um, "Cariucha jantando o Léo com força!", falou outro, "O Léo sabe algo sobre ser mulher e mãe? Ah tá!", afirmou uma seguidora.

Em novembro do ano passado, a apresentadora Ana Hickmann entrou com um pedido de divórcio após registrar um boletim de ocorrência contra o ex-marido Alexandre Correa por violência doméstica. Os dois já estão divorciados e ela atualmente mantém um relacionamento com o chef Edu Guedes.