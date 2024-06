Reprodução/Instagram O cantor compra caminhonete de 500 mil reais e mostra reação da mãe





O cantor sertanejo João Gomes compartilhou a compra de uma caminhote, avalida em mais de 500 mil reias, pelas redes sociais e mostrou a reação da família. A caminhonete é uma High Country.

No Instagram, o cantor mostrou a noiva Ary Mirelle, o filho Jorge de quatro meses e mãe conhencendo a nova aquisição. “Meu filho, você merece…”, comentou a mãe do cantor durante os vídeos, disse a mãe do artista nos vídeos.

Recentemente, João Gomes compartilhou com os seguidores que gostaria de mais um filho. Ao perguntar a noiva sobre a proposta, ela disse que por agora não tem planos para mais filhos.